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Общество13 сентября 2021 16:00

Василию Белову установили мемориальную доску в Вологде

Автором выступил скульптор Юрий Евграфов, работавший над образом вологодского писателя-классика 6 лет
Евдокия САХАРОВА
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Памятная доска установлена на стене дома №10 по улице Октябрьской

Памятная доска установлена на стене дома №10 по улице Октябрьской

11 сентября в Вологде на доме №10 по улице Октябрьская торжественно открыли мемориальную доску культовому писателю вологодской литературы Василию Белову. Здесь он жил более четверти века - с 1987 по 2012 год.

В июне вологжане выбирали лучший из двух вариантов. Голосование прошло в соцсети – мнение горожан совпало с мыслями экспертного сообщества и родных писателя. На установку памятного знака приехал скульптор Юрий Евграфов. Он рассказал, что трудился над образом Василий Белова 6 лет, а последние полгода реализовывал его в граните.

Торжественное открытие мемориальной доски посетили почитатели творчества писателя

Торжественное открытие мемориальной доски посетили почитатели творчества писателя

Дочь писателя, Анна Белова, кстати, искусствовед, заметила, что в мемориальной доске удалось соблюсти портретное сходство, при этом лаконично выдержать цельную композицию. Скульптор смог сделать портрет простым, но психологически точным.

Кроме того, в 2022 году будут отмечать 90-летие со дня рождения Василия Ивановича. К этой дате в областной столице появится памятник писателю около областной библиотеки имени Бабушкина – ее часто посещал литератор.

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