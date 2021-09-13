Праправнучка Льва Толстого снимает фильм про Тотьму

Фекла Толстая с арт-объектом "Резное окно" с видом на реку Сухону Фото: cultinfo.ru

Съемочная группа телеканала «Культура» два дня работала над документальным 26-минутными фильмом в Тотемском районе. Руководила проектом известная телеведущая, режиссер и праправнучка писателя Льва Толстого - Фекла Толстая. Телепрограмма должна выйти в ближайшие полгода.

Звезда посетила Тотьму уже не в первый раз: еще в 2017 году Фекла провела на Вологодчине семинар, посвященный привлечению в культуру грантовых средств.

Интерьер "Морошки" Фото: cultinfo.ru

Журналисты в своем плотном графике нашли место для посещения нового дома традиций и ремесел «Морошка», успели продегустировать соленую воду на тотемском сользаводе и даже пообщаться с археологами на раскопках. Кроме того, они обучились искусству звонарей на мастер-классе Андрея Новикова, а также встретились с креативной местной молодежью на творческой площадке «АнтреСоль».

В фильме раскроют богатое прошлое старинного города Тотьмы 1137 года основания, но и труд тех людей и организаций, которые положили свою жизнь на сохранение этого исторического наследия.

Директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов прокомментировал: «Сегодня фильм о Тотьме и наших музеях снимает Фёкла Толстая! Тринадцатичасовой марафон с утра до поздней ночи: набережная, дом ремёсел, сользавод, открытое хранение деревянной скульптуры, музей Кускова, диалоги о музеях и даже полуночный дом Холодилова на фоне сухонских туманов и звёздного неба». Вологодский музейщик восхитился профессионализму команды Феклы – им удавалось снимать день за днем нон-стоп по 6-7 дублей и при этом не показывать усталости в кадре!

Мастер-класс от профессионального звонаря Фото: cultinfo.ru

Интересна история появления Дома традиций и ремёсел «Морошка». Здание по адресу улица Володарского, 7 было расселено и готовилось к сносу. Однако Тотемское музейное объединение решило спасти деревяшку и перекрыло доступ неизвестных внутрь. К сожалению, в доме уже отсутствовали полы и печи…

Культурологи приняли решение перенести Центр народной культуры «Морошка», работавший ранее в помещении бывшего храма, в более подходящее место – дом на Володарского оказался очень похож на деревенскую избу. Тотьмичи сорвали джек-пот: им удалось выиграть президентский грант, который помог воплотить их смелые идеи. В Тотьме 6 августа открылось достойное общественное пространство, где ремесленникам можно встретиться и обсудить идеи, а туристам познакомиться с местными традициями. Работает и сувенирная лавка.

Володарского, 7! Фото: cultinfo.ru

Алексей Новосёлов восхитился «Морошкой»: «Глядя на красивые и уютные интерьеры дома, нам даже не верится, из какого небытия команде проекта удалось вытащить это здание! Впечатляет и то, что для восстановления объекта не потрачено ни копейки бюджетных средств. Очень надеемся, что коллеги из ЦРК «Тотьма» поддержат почин музея, и «Морошка» станет популярным и узнаваемым местом среди тотьмичей и гостей города!»