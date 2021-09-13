Главврач роддома посоветовал беременным держаться подальше от антипрививочников

В Череповце главврач роддома на улице Луначарского, ныне перепрофилированного в моногоспиталь для беременных, объяснил женщинам правила безопасности в условиях пандемии. Герман Мяснов уверен, что на сносях важно ограничить контакты, а окружающим, которым небезразлично здоровье мамы и ребенка, привиться как от гриппа, так и от коронавируса. С остальными знакомыми придется распрощаться.

На официальном сайте Череповца разместили комментарий врача: «Очень беречься, максимально ограничить контакты. Беременность усугубляет течение коронавирусной инфекции. Перечень препаратов, разрешенных для беременных, очень ограничен. Тяжело все: протекание беременности, сами роды и послеродовой период. Дети рождаются не всегда здоровые. Ковида у них нет, но бывают перенесенные внутриутробные пневмонии. Таких пациентов мы переводим в Вологду».

Врач рассказал, что на данный момент в моногоспитале 4 беременных коронавирусных пациентки. При этом одна женщина в критическом состоянии - у нее 75% поражения легких. Медики даже консультировались с московскими специалистами... Еще двух женщин собираются оперировать - исход не ясен.

По состоянию на 10 сентября на Луначарского числились 109 пациентов, при этом 9 из них дети.