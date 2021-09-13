Вологжане на входных массово пошли в леса, некоторые заблудились

Памятник корзине в Никольском районе, деревня Дор.

Вологжане массово ходят в лес, многие не могут вернуться. В сводках МЧС зафиксировано лишь несколько происшествий за эти выходные. Но это лишь вершина айсберга.

11 сентября в Кирилловском районе, около деревни Волокославинское, ушли в лес и заблудились женщина 1989 г.р. и мужчина 1966 г.р. Они были найдены спасателями лишь утром 12 сентября, их вывели из леса.

11 сентября в Кадуйском районе, около деревни Дильские, ушел в лес и заблудился мужчина 1952 г.р. На следующий день в 11:00 вышел из леса самостоятельно.

11 сентября в Сокольском районе, около Барского, ушел в лес и заблудился мужчина 1955 г.р.. 12.09.2021 в 9:00 вышел из леса самостоятельно.

12 сентября в Кирилловском районе, в районе перекреста а/д «Кирилов – Вологда» и «Кириллов – Курганы», ушли в лес и заблудились мужчина 1956 г.р., женщина 1954 г.р., женщина 1972 г.р. В 14.50 найдены спасателями, выведены из леса.

12 сентября в Шекснинском районе, около Нифантово, ушли в лес и заблудились четыре человека. В 15.20 вышли из леса самостоятельно на звук сирены спасателей.

Фото: Олег Кувшиннников, ВКонтакте