Вологжане считают, что у партии «Новые люди» высокие шансы пройти в Госдуму

Более 800 пользователей интернета приняли участие в опросе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вологжане приняли участие в предвыборном опросе. Читатели портала "Вологда-поиск" ответили на вопрос: «За кого бы вы проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы, если бы они прошли завтра»?

Почти треть проголосовавших выбрала партию власти. Результат "Единой России" –32%. Второе место посетители портала отдали коммунистам. Результат КПРФ –24%. Третью строчку рейтинга среди читателей портала уверенно заняла партия «Новые люди». Ее результат- 18%. Остальные партии набрали менее 10% голосов. «Справедливая Россия – за правду» - 7%, ЛДПР и «Яблоко» - по 5%. Не преодолели пятипроцентный барьер «Зеленые» - 3% голосов, «Партия роста» - 3% голосов, «Российская партия свободы и справедливости» - 2% голосов и другие партии, набравшие менее 1%.

Опрос общественного мнения проводил городской портал «Вологда-поиск» (редакция – ООО «Медиа Консалт») с 18.00 03.09.2021 по 00.00 07.09.2021. В опросе приняли участие 828 анонимных интернет-пользователей. Они отвечали на вопрос «За кого бы вы проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы, если бы они прошли завтра?».

Исследование проводилось бесплатно в виде опроса в интернете на портале «Вологдапоиск»: https://vologda-poisk.ru по инициативе редакции портала.