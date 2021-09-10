Строящиеся дома в Вологде будут с пандусами

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

Жилые дома станут удобнее для вологжан с ограниченными возможностями. На предстоящей сессии Вологодской городской Думы будут рассматриваться внесение изменений в бюджет. Одна из поправок - выделение дополнительных средств на изготовление проекта по монтажу пандусов в жилых домах. Такой проект в Вологде реализуется впервые.

«На майской сессии Думы мы с коллегами поддержали решение, которое возлагает на город полномочия по приспособлению жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. На предстоящем заседании в сентябре мы запланируем средства на проектные работы. Пока на основе обращений граждан к нам и после выхода комиссий определены два адреса», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Если решение будет поддержано депутатами, это позволит претендовать на софинансирование областного и федерального бюджетов. А реализация самих мероприятий по обеспечению доступности потребует меньше времени.

Пандусы планируется разместить по адресам в Вологде: улица Воркутинская, 22 и улица Чернышевского, 121.