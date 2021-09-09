Самый крупный детский сад в Вологде сдадут в октябре

На стройке ударно трудятся и люди, и техника Фото: администрация города Вологды

В Вологде самый крупный детский сад - на 420 мест, на улице Народной, готов на 80 процентов. Работы уже ведутся внутри здания: штукатурят стены, делают полы и потолки. Заасфальтирована почти вся территория, появились кирпичные веранды.

На объекте работают 115 человек.

Дошкольное учреждение строят по типовому проекту, который уже реализовывали в городе металлургов. Такой детский сад в Вологде появится впервые.

Для Вологды это новый проект, сады на 420 мест раньше не строились. Такие детские сады были построены в Череповце, сообщил заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов. Бассейн детского сада будет самым большим из всех новых садов.

В детском саду будет работать 18 групп, в том числе 5 - для малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

В последние годы этот микрорайон активно развивается, В начале улицы Гагарина, на переулке Западном, улице Петина появились новые дома. Так что молодым семьям будет удобно.

Детский сад обойдется в 410 млн рублей. Работы должны быть завершены в конце октября. Подрядчик намерен уложиться в установленные сроки.