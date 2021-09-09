Вологодским учителям, приехавшим работать в сельские школы, выплачивают 500 тысяч рублей

Молодые педагоги сельских школ в этом году имеют право на получение 500 тысяч рублей. Мера поддержки закреплена постановлением правительства Вологодской области.

Учителя в возрасте до 35 лет включительно, которые впервые приступили к работе или стали трудиться в течение года с даты расторжения договора, если это не произошло по инициативе работодателя, получат 500 тысяч рублей. Трудовой договор должен заключаться на неопределенный срок, при условии соблюдения плана учебной работы — 18 часов в неделю. Учитель обязан отработать по основному месту работы в течение пяти лет. Как сообщает пресс-служба администрации Вологодского района, финансовая поддержка дает положительные результаты.

Например, в Вологодском районе два года назад было 37 вакансий, сейчас осталось 11. "Требуются только узкие специалисты, такие как логопед, психолог, - сообщил об успехах глава Вологодского района Сергей Жестянников. - Так, по программе «Земский учитель» в прошлом году из других районов области приехали два учителя в Фетининскую и Огарковскую школы, в этом году – учитель начальных классов в Кипеловскую школу.

Ранее выплата молодым специалистам составляла 100 тысяч рублей, за пять лет ею воспользовались 50 педагогов. Сейчас материальная поддержка увеличена до 500 тысяч рублей..."