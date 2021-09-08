В Вологде наградили медиков и волонтеров - участников проекта «Шаг к здоровью»

Награждение прошло в Законодательном Собрании области

Проект "Шаг к здоровью" в Вологодской области завершен. И медики, и волонтеры отмечают, что вологжане хорошо отзываются о проекте, поэтому есть предложение сделать его ежегодным.

Итоги проекта, который проходил в июле и августе в четырех крупных городах – Вологде и Череповце, Великом Устюге и Соколе, подвели в областном центре. В регионе были организованы мобильные консультативные пункты, туда пришли свыше 11 тысяч вологжан. Например, в Вологде пункты находились 60 местах, в них пришли 3 475 человек.

Андрей Луценко вручил благодарности медикам, поддержавшим проект

Председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко вручил награды медикам - участникам проекта. Он поблагодарил за поддержку всех, кто помог тысячам вологжан задуматься о своем здоровье, кому-то выявить заболевания, вовремя начать лечение. «Слова огромной благодарности выражаю всем медицинским работникам, кто участвовал в проекте. Проект «Шаг к здоровью» без вас не состоялся бы. Знаю, что все вы вели прием в мобильных передвижных пунктах проекта добровольно, делали это после своей основной работы. Это заслуживает огромного уважения и является примером для многих. В условиях пандемии вы по-прежнему остаетесь на передовой, помогаете тем, кто нуждается в медицинской помощи. Спасибо за ваш труд. Хочу пожелать вам стойкости, терпения, а самое главное, здоровья. Это самое ценное», – сказал Андрей Луценко. Благодарности Председателя Законодательного Собрания области сегодня получили 30 медиков.

Юрий Сапожников наградил волонтеров

Представители Вологодской медицинской ассоциации высказались в поддержку проекта. «Мы увидели, какое количество вологжан участвовало в проекте. Он востребован. Считаем, что такой проект в интересах здоровья наших вологжан необходимо продолжить реализовывать», - отметил председатель Правления НО «Вологодская медицинская ассоциация», Глава города Вологды Юрий Сапожников. Он вручил награды волонтерами - бескорыстным помощникам проекта. Начальник департамента здравоохранения области

Сергей Бутаков выразил слова благодарности медикам и волонтерам за слаженную работу. Он отметил полезность проекта, его социальную значимость и доступность для огромного количества вологжан.