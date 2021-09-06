Андрей Широков: "Тарифы у нас экономически не обоснованы"

На круглом столе в Вологде обсудили проблемы ЖКХ

В Вологде 3 сентября с рабочим визитом находился один из лидеров Партии пенсионеров Андрей Широков.

"Нас власти не слушают, с нами не разговаривает, нам нужна помощь", - обратились к руководителю Вологодского о отделения Партии пенсионеров Александру Болотову представители Ассоциации ТСЖ. И в Вологду приехал Андрей Широков, председатель Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России, заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров.

За круглым столом прошел обмен мнениями о проблемах ЖКХ, в частности, ТСЖ, о проблемах взаимодействия общественных организаций с властью, о несовершенстве законодательства.

Андрей Широков побывал в Вологде с рабочим визитом

По мнению Андрея Широкова, проблем в ЖКХ много, но главное - это рост тарифов и отсутствие четкого разделения ответственности между сторонами, вовлеченными в коммунальные вопросы: "Я считаю, что в стране термина «ЖКХ» нет уже больше 15 лет. Есть «жилищное» и «коммунальное» хозяйство... Между ними довольно сложные отношения. Один хочет всё произвести и всё продать, второй хочет купить только то, что ему надо. И всё это должно быть в договоре.... Сегодня этого нет. Сегодня все силы на стороне коммунальной организации. Причем если мы с вами возьмем 131 федеральный закон о местном самоуправлении, там написано, что зона ответственности по предоставлению коммунальных ресурсов во многоквартирные дома – за публичной властью. А вот зона ответственности за содержание дома, за его капитальный ремонт – за самим собственником. Но увы, пока публичная власть вмешивается в управление не своей сферой, а там где это действительно важно, например с точки зрения помощи правовой или с обучением для председателей ТСЖ, пока дело идет со скрипом… И главное: человек берет квитанцию, которая приходит ему каждый месяц, и вздыхает, потому что его доходы не позволяют спокойно платить эти суммы."

По словам Александра Болотова, именно ТСЖ являются "последними в стране островками самоуправления и демократии". Он и обозначил тему встречи - взаимодействие общественности и органов власти в сфере ЖКХ.

В разговоре приняли участие руководитель Общественной приемной по вопросам ЖКХ, председатель экспертного совета АНО «Союз собственников недвижимости, координатор сообщества «Вологодская ассоциация ТСЖ», член регионального штаба «Общественный народный фронт» Николай Иванов; заместитель руководителя Общественной приемной по вопросам ЖКХ, заместитель председателя экспертного Совета АНО «Союз собственников недвижимости», заместитель директора НП «Вологодская областная ассоциация ТСЖ» Сергей Степанов.

Вологжанин Сергей Степанов - практик, он управляет пятью многоквартирным домами. По его мнению, необходимо обучение председателей ТСЖ. Законодательство часто меняется, впереди обещают аттестацию. Но председатель ТСЖ - это должность выборная, часто на нее приходят люди с минимальным опытом, им очень сложно работать, не попадая на штрафы. Он, в частности, сказал: "Наши общественные организации стремятся помочь сделать управление домами эффективнее, но у них нет ни помещения, ни статуса. Власти очень плохо взаимодействуют с такими как мы общественными организациями. Например, многие дела, возбужденные надзорными органами, можно бы и не доводить до судов..."

Многие жители не довольны качеством предоставляемых ЖКХ услуг. По словам Николая Иванова, была попытка создать институт общественных инспекторов, которые смогли бы контролировать, например, справедливость очередности ремонтов дворов. Но зачастую они натыкались на непонимание.

Председатели ТСЖ обеспокоены количеством дел в арбитражных судах, низкой активностью жильцов, а также поддержали идею образовательных программ. Прозвучала мысль, что коммунальную грамотность нужно прививать с детства - возможно проведение уроков в школах и даже детских садах.

По словам Андрея Широкова, в ЖКХ нужно многое менять. Должна быть предусмотрена правовая ответственность за недобросовестную деятельность организаций ЖКХ и участие в коррупционных схемах. Должен осуществляться государственный контроль за качеством услуг. По мнению Андрея Широкова, "Система тарифообразования сложна и непрозрачна..." Он так пояснил главный вопрос происходящего: "Общественникам почти невозможно попасть на прием во властные структуры. Ресурсник, если захочет попасть в кабинет власти, уже завтра сделает это... Потому и тарифы у нас – не экономически обоснованные, а политические..."

Вопросы взаимодействия региональных и муниципальных органов власти и общественности Андрей Широков и Александр Болотов, не откладывая в долгий ящик, обсудили с заместителем губернатора Вологодской области Евгением Богомазовым, встретились в членами Общественной палаты Вологодской области.

Речь шла о грядущих выборах – все стороны заявили о том, что выборы должны пройти честно, и этот процесс должен быть максимально прозрачным.