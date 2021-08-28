Детям Вологды в возрасте от 1,5 до 3 лет обещают места в детсадах уже в 2021 году

В Вологде на традиционном августовском педсовете подвели итоги работы за прошлый учебный год и наметили задачи на будущий. Заседание прошло в технопарке «Кванториум». В мероприятии приняли участие представители Администрации города, руководители и педагоги всех учреждений образования Вологды.

В этом году в школы Вологды придет на 550 детей больше: всего около 67 тысяч, в том числе 5,5 тысяч первоклассников. Все учреждения образования успешно прошли все необходимые проверки. Кроме того, в 6 детских садах и 4 школах проведен капитальный ремонт в рамках губернаторской программы, в остальные учреждениях текущие - за счет муниципальных средств.

За последние пять лет количество учащихся в школах увеличилось на 11 тысяч человек. В Вологде активно строят учебные заведения, чтобы снизить количество обучающихся во 2 смену. Построен Центр образования №42 и пристройка к школе №30. В настоящий момент ведется строительство школы на 1000 мест на улице Возрождения. Также планируется возвести учебные заведения на улицах Сергея Преминина и в Прилуках.В Вологде удалось практически полностью закрыть актуальную очередь в детские сады благодаря активному строительству по нацпроекту «Демография». За последнюю пятилетку в городе построено и перепрофилировано 12 детских садов: обеспечено 3,5 тысячи мест. Два детсада откроют свои двери уже в этом году - на ул. Ярославской на 220 мест и на ул. Народной на 420 мест.

На педсовете наградами отметили более 40 педагогов и руководителей образовательных учреждений. Определены лучшие образовательные учреждения: школы №№1, 5, 8, 13, 18, 26, 30, 41, гимназия № 2 и лицей № 32. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды.