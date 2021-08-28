ФОКОТы у школ Вологды почти достроены

В областной столице практически окончено строительство открытых спортивных площадок на пришкольных территориях. Представители Администрации города, депутаты, активисты ТОС выехали проконтролировать процесс. На строительство 12 ФОКОТов выделено 100 млн рублей: семь из них решили разместить у школ.

На пришкольных территориях спортом смогут заниматься не только ученики, но и жители микрорайона. К началу учебного года должен быть завершен монтаж резинового покрытия на площадках у школ №№12, 17, 36. Корт у школы №16 также будет готов принимать физкультурников к 1 сентября: осталось лишь обустроить беговую дорожку вокруг ФОКОТа. Работа на территории школ №№7, 19 и 37 тоже кипит - в ближайшие дни площадки заасфальтируют и добавят малые архитектурные формы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Продолжается строительство на спортивных площадках по адресам ул. Псковская, 9, ул. Шмидта, 1 в с. Молочное и на ул. Сокольская, 8. Там работы окончатся к середине сентября. Во дворах по ул. Новгородская, 37 и 1-й мкр ГПЗ-23, д. 20 на данный момент демонтируют старое основание.