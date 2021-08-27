Вологжане сразятся за победу на XVIII летней Спартакиаде Союза городов

9 команд из Вологды поборются за победу на XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России. Соревнования пройдут в Череповце с 26 по 30 августа. Медали разыгрываются в баскетболе, волейболе, легкой атлетике, футболе, шахматах, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге и ушу.

В Спартакиаде участвуют также череповчане, вологжане, а еще спортсмены из Северодвинска, Великого Новгорода, Сыктывкара, Петрозаводска, Пскова, Иваново, Котласа, Великого Устюга, Костромы, Архангельска и Тихвина.

Начальник Управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас ввел в курс дела: «Вологду на Спартакиаде не будет представлять женская команда по волейболу, выступают только мужчины. Также от нас заявлено две команды по баскетболу и по одной в остальных видах спорта. Есть все возможности войти в тройку лучших».

Спортсмены усердно готовились к Спартакиаде: «Готовились к турниру в течение трех недель. Нам удалось собрать хорошую команду, костяк которой составляют молодые игроки 2001-2003 года рождения. Мы рассчитываем на самые высокие места». Об этом заявил Алексей Шихов, главный тренер мини-футбольной команды из Вологды.