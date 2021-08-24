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Спорт24 августа 2021 19:33

Второклассники Вологды пойдут в бассейн бесплатно

4931 школьник сможет бесплатно посещать уроки плавания: это повысит безопасность детей
Источник:kp.ru
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В Вологде организовали бесплатные уроки плавания для второклассников общеобразовательных школ. Учебные заведения закреплены за одним из 8 бассейнов (в том числе и частных). Мэр города Сергей Воропанов предложил эту идею еще в феврале. С нового учебного года ответственные педагоги будут отводить детей на занятия. Утром или вечером пловцов могут привести или забрать родители.

Всего для каждого класса организуют по 15 уроков плавания в разные периоды учебного года. Сергей Воропанов пояснил, почему выбраны именно вторые классы: "Первый класс - это время адаптации и привыкания к новому коллективу и месту. А вот уже ко второму классу дети становятся более уверенными и организованными. Это возраст, когда организму особенно нужно закаливание, когда формируется осанка и мышечный корсет, а кроме того плавание снижает гиперактивность у детей. Уверен, это начинание понравится и детям и родителям, а главное - будет полезным для здоровья наших школьников". Кроме того, умея плавать, ребята будут лучше подготовлены к жизни.

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