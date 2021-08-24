В Вологде появился новый баскетбольный центр под открытым небом

В Вологде около стадиона «Локомотив» на средства частного инвестора построили уличный баскетбольный центр - первый на Европейском Севере России! Благодаря инициативному социально ответственному бизнесу появилось 7 площадок со специальным покрытием для любителей стритбола.

Баскетбольный центр возвели за 2 месяца: в минувшие выходные даже прошли и первые соревнования. Участие приняли 20 мужских команд и 4 женских из Вологды, Череповца, Котласа, Коноши и Сокола. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Баскетболист Петр Лебедев поделился впечатлениями: «Центр очень понравился, потому что покрытие ровное, не скользишь, много колец, и можно проводить сразу несколько игр».

Напомним, в этом году в программу Олимпийских игр впервые вошел уличный баскетбол: сборная России взяла серебро в мужском и женском турнирах.