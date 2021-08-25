Предприятия Segezha Group передали в дар Сокольской ЦРБ медицинское оборудование

С этого года к ним добавилось пятое – медицина. В 2021 году компанией была оказана финансовая помощь медицинским учреждениям Республики Карелия, Красноярского края и Архангельской областей на сумму около 4 млн руб.

24 августа состоялась передача медицинского оборудования в адрес Сокольской ЦРБ в Вологодской области. Холдинг оказал лечебно-профилактическому учреждению, обслуживающему 40 тысяч жителей г.Сокол и Сокольского района, помощь в приобретении медицинского оборудования на сумму 200 тысяч рублей.

«Мы очень благодарны Segezha Group, что дали возможность приобрести современное оборудование для врачей, младшего мед. персонала. Это нам очень упростит работу. Аппарат ЭКГ поступит в терапевтическое отделение врачу-кардиологу. С увеличением количества пациентов нам необходимо больше медицинских стоек для проведения внутривенного введения, чтобы пациенты не ожидали своей очереди – закуплено 20 таких стоек. Противопролежневые матрацы – спасение для маломобильных больных неврологического отделения хладоэлементы для транспортировки вакцины сейчас очень необходимы, фонендоскопы – это инструмент для ежедневного использования врачами, их всегда над очень много. Бактерицидные лампы нужны для профилактики, обработки кабинетов, универсальный экспресс-анализ параметров крови – эти аппараты новшество для нас. Всё это оборудование поступит в отделения уже сегодня, - рассказала Главный врач Сокольской ЦРБ Мария Коверова.

Отметим, что взаимодействие медицинского учреждения и предприятий Сокольский ДОК и Сокольский ЦБК ведётся и в рамках проведения вакцинации. Бригада мед. персонала выезжает на предприятия минимум 2 раза в месяц.

Председатель общественного Совета города Сокола Светлана Фатеева выражая слова благодарности в адрес Segezha Group отметила: «Вы оказали помощь не материальную, вы оказали помощь в создании более качественного медицинского обслуживания населению города Сокола».

«К сожалению, пандемия в мире создала сложную ситуацию. На этом фоне государства, промышленность и бизнес заинтересованы в поддержке медицинских учреждений. С нашей стороны это маленький, первый шаг по поддержке системы здравоохранения города Сокол, по созданию условия для оказания современной, качественной медицинской помощи. Сейчас активно вкладываются инвестиции в предприятия Segezha Group, расширяется производство на Сокольском ЦБК и организуются новые рабочие места. Конечно, мы как работодатели тоже заинтересовано, что качество предоставляемых медицинских услуг населению улучшалось», - отметил Генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Пётр Поделенюк.

Благотворительные проекты Segezha Group реализуются с опорой на принципы устойчивого развития – создаются одновременно социальные и экономические ценности.