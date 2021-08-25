Семья вологжан плутала в лесу целую неделю

Поиски велись в Вологодской и Ярославской областях

Целую неделю супруги Николай и Ирина Черепягины проплутали в вологодских лесах. Еще 18 августа они отправились за грибами. Однако из поездки не вернулись. Автомобиль был найден около деревни Круглица Спасского поселения. Сами они жители деревни Огибалово, что недалеко от поселка Уткино. Решено было организовать поиски. День за днем полиция, волонтеры прочесывали местность, однако результатов не было.

Накануне стало известно, что грибники живы.

По сообщению муниципальной стражи Вологодского района, Николай и Ирина были обнаружены в 15 километрах от оставленной машины. Они перешли границу Грязовецкого района, вышли из леса у деревни Захарово.

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Уставших супругов подхватили спасатели. Как сообщает районная газета "Маяк", вологжане чувствуют себя нормально и в медицинской службе не нуждаются.

По официальной информации, сообщение о том, что из леса Николай и Ирина не вернулись, а на телефонные звонки не отвечают, на пульт районной ЕДДС поступила 19 августа в семь часов утра.

"Во время поисковых мероприятий их машина была найдена возле деревни Круглица по дороге Вологда - Норобово Спасского поселения. Скорее всего супруги могли уйти в сторону Ярославской области,"- сообщали паблики Вологодского района.

Неделя поисков, которые велись даже в соседней Ярославской области, была безрезультатной. В розыскных мероприятиях также участвовали поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас», сотрудники полиции, налоговой инспекции, сельской администрации и волонтеры – всего 52 человека.

«Спасибо всем, кто принимал участие в поисках семьи!» — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Вологодского района Сергей Жестянников вечером 24 августа, спустя час как были обнаружены земляки.