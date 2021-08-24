День государственного флага отметили в Вологде

Депутат Марина Денисова пожелала удачи участникам квеста Фото: администрация города Вологды

В День флага в Вологде прошел спортивный забег «Лига территорий. Семейный зачет», квест «Тайна флага», а также поднят флаг над различными объектами Вологды. Организаторами стали городской Центр по работе с населением, молодежный центр «Гор.Сом35» и Физкультурно-спортивный центр города при поддержке Администрации города.

Участвовали в забеге вологжане самых разных возрастов Фото: администрация города Вологды

Эстафета проходила на территории Кремлевского парка. Собрались сюда целыми семьями. 42 команды из Вологды, Череповца, а также поселков Майский и Васильевское бежали эстафету 500 метров плюс 500 метров и плюс 200 метров. Самую короткую дистанцию бежали младшие члены семьи. Участники соревнований также сдавали нормы ГТО, посетили мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Организаторами эстафеты для семейного зачета в рамках проекта «Лига территорий. Семейный зачет» выступили Ассоциация ТОС города Вологды в партнерстве с Центром по работе с населением и клубом любителей бега «Run35».

Роман Заварин пожелал всем победы

Участников забега поприветствовал председатель Ассоциации ТОС города Вологды, заместитель председателя Законодательного собрания, член фракции «Единая Россия» и Роман Заварин. Он пожелал им хорошего настроения и победы. Отметил, что российский флаг олицетворяет собой благородство, верность, мужество, и каждый вологжанин, глядя на развевающийся государственный флаг, испытывает гордость за свою Родину, за свой многонациональный народ.

Дню государственного флага был посвящен и городской квест «Тайна флага». Организаторами игры выступил молодежный центр «Гор.Сом35». Для участия в квесте вологжанам нужно было собрать команду до 4 человек и иметь мобильный телефон с доступом в интернет. Поприветствовала участников и отметила важность этого праздника для всех поколений депутат Законодательного собрания области, член фракции «Единая Россия» Марина Денисова.

Протяженность игрового маршрута составила около 5 км. Проходить станции можно было в любом порядке, все они были расположены в центральной части города. Первым заданием для вологжан стало участие в флешмобе, где нужно было развернуть гигантский российский флаг.

«На каждом этапе были задания, связанные с флагом. Участникам нужно было отгадывать места, где в городе находится триколор, и решать загадки. Они связаны и с историей флага, и с государственными символами и с историей Вологды», - рассказал создатель квеста Дмитрий Шубин.

Квест, посвященный Дню российского флага, проводится второй год подряд.

В честь праздника над административными зданиями, строящимися и социально значимыми объектами областной столицы был поднят российский триколор.