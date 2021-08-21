В Белозерске отмечают 100-летие поэта-фронтовика Сергея Орлова

Смотреть видеосюжет На родине Сергея Орлова отмечают 100-летие поэта-фронтовика

В Белозерске в эти дни проходят празднования, посвященные 100-летию поэта-фронтовика Сергея Орлова.

В город на Белом озере съехались филологи, краеведы, литературоведы - здесь проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Мир и война в поэзии Сергея Орлова».

В программе празднования — несколько экскурсий по местам Сергея Орлова, торжественный митинг у памятника поэту, церемония спецгашения маркированной продукции, выпущенной к юбилею, презентация сборника избранных произведений поэта «Россия есть у каждого своя».

Сергей Орлов родился в 1921 году в деревне Мегра Белозерского района. Позже его семья переехала в Белозерск, так что древний город он считал родным. Видео: Белозерский областной краеведческий музей