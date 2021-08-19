Смерть из-за пенсионной реформы: возраст выхода на пенсию подняли, но не всем

Смертельная ссора разгорелась из-за спора по повышению пенсионного возраста. Устюжанин пустил в ход кулаки и убил человека. Необычное дело рассматривали в Великом Устюге. ЧП случилось 9 мая.

Подсудимый рассказал, что со знакомым они просто поспорили. Мужчина приехал по приглашению сестры на ее день рождения в село Васильевское Великоустюгского района. Во дворе дома в беседке он выпивал с мужчинами. Там зашел разговор о том, что он не согласен с поднятием пенсионного возраста обычным людям и оставления его без изменения сотрудникам полиции. Сосед по столу был явно не согласен. В итоге их просто рассадили друг от друга, и конфликт был, вроде бы, исчерпан.

Но спорщики снова встретились на крыльце дома, где он пустил в ход кулаки: нанес ему удар и его товарищ упал с крыльца. ПОдсудимый связывает свое поведение с состоянием сильного опьянения.

При поступлении дела в суд мужчине инкриминировалась ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд переквалифицировал его действия на ч. 1 ст. 109 УК РФ, поскольку доказательств, указывающих на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью С., не имеется, а смертельная травма получена им в результате падения с крыльца. Так что Великоустюгский районный суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии – поселении и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу дочери и супруги погибшего по 500 000 рублей каждой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.