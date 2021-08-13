В Вологде детсад объединили со школой

Фото: администрация города Вологды

В Вологде объединили детский сад №50 «Ландыш» и школу №22В мкр Ананьино. Как сообщил мэр города, все дети микрорайона обеспечены местами в детском саду, а вот школы там нет. Школьникам приходилось ездить в соседний микрорайон. Теперь свободное место в здании детского сада займет образовательный центр, филиал школы №22. Город закупил оборудование и произвел необходимый ремонт. Школа в шаговой доступности от дома обеспечит повысит безопасность первоклассников.

Летом помещение, где раньше размещалась игровая зона, превратили в учебный класс: привезли новую мебель, школьную доску, учебники. Обеденный зал обустроили в помещении бывшей спальни, отремонтировали туалетную комнату. В классе разместят интерактивную доску. Стоимость оборудования – более 270 тысяч рублей.

Фото: администрация города Вологды

Директор школы № 22 Юлия Орсак сообщила: «Завершена вся необходимая работа с нормативными документами. Внесены изменения в устав школы, устав зарегистрирован. Прошла реорганизация детского сада «Ландыш» в форме присоединения к школе № 22. Получена лицензия на образовательную деятельность». В Ананьино будет работать заместитель по учебно-воспитательной работе, который на месте будет нести ответственность, а также заведующий хозяйством.

Всего в новый первый класс пойдут 20 детей, при этом двое будут обучаться по адаптивной программе - класс инклюзивный. Кроме того, будет организована группа продленного дня.

Напомним, в этом году в Вологде капитально ремонтируются 4 школы и 6 детских садов. На эти цели выделили 200 млн рублей. На данный момент завершается строительство двух детских садов на 220 и 420 мест, строится школа на улице Возрождения на 1000 мест. Таким образом собираются обеспечить местами в детсадах детей ясельного возраста, а школьники смогут обучаться в первую смену. Об этом сообщила Администрация города Вологды.