Архитекторы показали жителям Вологды концепцию Затоновского пляжа

В Вологде специалисты из Лаборатории городской среды представили предварительную концепцию проекта благоустройства Затоновского берега. Она была разработана после общения с местными жителями.

В концепции учтены такие пожелания как бережное отношение к ландшафту и озеленению, отражение в дизайне общественного пространства истории места (ранее там проходил ремонт речных судов, их стоянка и зимовка), создание безопасной и доступной среды. Планируется установить душ, раздевалки, туалеты, кафе с открытой верандой, игровую зону для детей разного возраста, земляные батуты, зону для пикников с грилем, площадку для пляжного волейбола, столы для настольного тенниса, амфитеатр, гамаки и качели, пирс для лодок, катамаранов и рыбалки, также появится смотровая площадка для любования закатами и селфи, уложат отделенную от тротуара велодорожку. Выделено место для зимней горки. Навесы позволят отдохнуть от палящего солнца.

Зоны отдыха собираются оформить в стиле барж. Урбанисты предложили обустроить вдоль улицы Пугачева две входные группы с подсветкой - у Ледовой арены и у березовой рощи, информационные стенды и навигацию по набережной.

– Мы просим всех вологжан познакомиться с представленным вариантом и дать обратную связь с помощью опроса, – говорит Татьяна Жданова. – Предложения обязательно будут учтены при доработке проекта, ведь наша общая задача – сформировать пространство, в котором жителям будет удобно, уютно, комфортно. Презентацию можно посмотреть ВКонтакте. Пройти опрос и оставить свои замечания к проекту - по ссылке.

Архитекторы доработают по данным предложениям проект и снова представят его на обсуждение. Окончательный вариант будет готов к концу года. Напомним, жители Вологды выбрали Затоновский пляж для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».