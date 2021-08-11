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Подведены итоги викторины, посвященной Дню железнодорожника.

Газета и сайт "Комсомольская правда" в Вологде совместно с Северной железной дорогой провели викторину, посвященную Дню железнодорожника. Этот праздник стал народным, в этом году ему исполнилось 125 лет. По традиции он отмечается в первое воскресенье августа.

Железная дорога - это целая страна. Здесь люди водят поезда, осматривают и ремонтируют вагоны и локомотивы, содержат путь и контактную сеть, продают билеты, отправляют грузы, встречают и сопровождают пассажиров и делают еще много-много для того, чтобы круглосуточно по всей стране ходили поезда, передвигались люди, доставлялись грузы.

Как сказала Светлана Крупнова, представитель "Комсомольской правды " в Вологде: "Нет таких людей, кто не был бы знаком с железной дорогой. А многие населенные пункты Вологодчины появились и стали развиваться только благодаря строительству железной дороги. Нам очень хотелось дарить подарки в честь этого праздника. И поэтому мы придумали викторину. Но, как признались участники, не все вопросы оказались легкими, но все - весьма познавательными. А активность была потрясающей - уже на первый вопрос правильно ответили более 400 человек! Один подарок разыгрывался среди правильно ответивших на каждый вопрос. В итоге: пять вопросов и пять подарков. Счастливчиками стали Наталья Чанова, Наталья Дружинина, Наталья Ивонинская, Галина Игнашева, Ирина Панкратова".

На первый вопрос правильно ответили более 400 человек. Фото: Ольга Кузнецова

Первые участники уже получили подарки. Ирина Панкратова приехала в редакцию вместе с мужем, он - железнодорожник. Ирина призналась, что сначала отвечала сама, но потом без консультаций мужа не обошлось.

- Фото: Ольга Кузнецова

Еще одна участница - вологжанка Наталья Ивонинская, тоже имеет непосредственное отношение к железной дороге: "Мой папа Валентин Васильевич был машинистом. И прекрасно помню как всей семьей ходили на стадион "Локомотив", где ежегодно отмечался День железнодорожника. Собиралось много людей, объединенных профессией. Это было братство. Звучала музыка, множество улыбок. Это был праздник!" Наталья призналась, что приняла участие в викторине потому, что увидела родную ей с детства тему и попытала счастья.

Любопытно, что счастливчиков, тех, кому достанутся подарки, выбирала беспристрастная компьютерная программа. Настройки "причастность к Северной железной дороге" там не было. Однако...

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