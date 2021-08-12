Врачам моногоспиталя подарили коробки с Иван-чаем

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Иван-чай получили медики Вологодчины. Всего в масштабной благотворительной акции «Иван-чай Врачам!» приняли участие 70 производителей чая из 43 регионов России. Чай уже получили более 50 тысяч медиков.

Председатель союза производителей Иван-чая Александр Хлынов лично привез в череповецкие моногоспитали коробки с чаем. Акция прошла в моногоспитале на ул. Ломоносова.

Александр Хлынов сообщил, что чай укрепляет иммунитет, поэтому всеми производителями России было принято решение о таком подарке, акцию поддерживает всероссийский Красный крест.

- Крепкий иммунитет медицинским работникам действительно очень нужен. Врачи в моногоспиталях работают в тяжелых условиях, от жары и влажности в недышащем защитном костюме люди падают в обморок, - рассказал главный врач моногоспиталя на базе роддома Герман Мяснов. В роддоме сейчас трудится 123 человека медицинского персонала, они борются за жизнь 179 пациентов, именно столько сегодня лечится от короновирусной инфекции во втором моногоспителе.

Глава города Маргарита Гусева напомнила, что во время пандемии помощь врачам важна. Например, компания Фосагро уже 1,5 года обеспечивает бесплатное горячее питание медицинскому персоналу в моногоспиталях. А помочь может каждый, сообщает Город Че.