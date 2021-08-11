В Вологодской области на железной дороге произошла утечка серной кислоты из цистерны

Фото: Сергей Фёкличев, ВКонтакте

ЧП случилось в Вохтоге. Там зафиксирована утечка серной кислоты из цистерны на железной дороге. Товарняк следовал со станции Буй Костромской области.

О случившемся сообщает глава Грязовецкого района на своей странице. 10 августа в ЕДДС Грязовецкого района поступило сообщение о том, что на станции Вохтога, из цистерны товарного поезда через клапан происходит утечка серной кислоты.

На место прибыли специалисты ПЧ-51, ПСЧ-9 из Вологды и сотрудники МО МВД России «Грязовецкий». Вагон выведен из состава и отогнан в тупик. Сотрудниками ПЧ-51 произведено охлаждение цистерны, место утечки было обработано содой специалистами отряда ЭКОСПАС г. Ярославля. По завершении всех мероприятий цистерна будет отправлена к месту назначения.