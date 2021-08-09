АВТОЭКСПРЕСС предлагает выгодные условия на покупку автомобилей SKODA в августе

Выбирая флагманский SUPERB, клиенты могут получить выгоду до 137 000 рублей. Экономия при покупке моделей SUV достигает до 115 100 рублей для KODIAQ и до 52 600 для KAROQ. Также продолжают действовать специальные условия по классическому кредиту или кредиту SIMPLY CLEVER для RAPID, OCTAVIA, KAROQ и KODIAQ.

С 01 по 31 августа клиенты ŠKODA смогут воспользоваться специальными условиями на покупку автомобилей марки. Приобретая флагман чешского бренда SUPERB, его будущие владельцы могут сэкономить до 137 000 рублей. Семейный внедорожник KODIAQ будет доступен с выгодой до 115 100 рублей, а компактный городской кроссовер KAROQ – до 52 600 рублей.

В августе также можно воспользоваться выгодными предложениями по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Для клиентов, желающих приобрести модели RAPID или KAROQ в классический кредит, процентная ставка составит от 0,1% годовых при первоначальном взносе от 50%, для KODIAQ предусмотрена ставка от 7,4%, для новой OCTAVIA ставка начинается от 3%. Для всего модельного ряда чешского автопроизводителя по кредиту SIMPLY CLEVER предусматриваются ставки от 9,4%. Покупателям OCTAVIA доступна специальная акция с тарифом по страхованию КАСКО 2,8%, а для моделей SUV KAROQ и KODIAQ – 2,5%.

За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС».

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Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KAROQ/RAPID по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5,6 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 0.1% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 4.1%. На покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5.6 млн. руб. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 7,0%. На покупку нового ŠKODA KODIAQ по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5.6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 60 мес. 7,4%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит при сроках от 24-60 мес.-11,4%.На покупку нового ŠKODA RAPID/OCTAVIA/KAROQ/KODIAQ по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 5.6 млн.руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 9,4%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 13.4%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; при сроке 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Условия кредита действительны на 01.08.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA KODIAQ/KAROQ 2020 - 2021 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке ООО «СК «Согласие». Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA OCTAVIA 2020- 2021 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке ООО «СК «Согласие». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.07.2021. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования ООО «СК «Согласие» и в т.ч. размещенных на сайте www.soglasie.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.