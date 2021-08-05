«Похоронил» конкурентов в бизнесе, сможет и в политике

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Война Олега Шелягова с черными похоронными агентами переросла в гонку за голосами избирателей «Партии пенсионеров»

Руководитель крупной ритуальной организации Олег Шелягов на просторах соцсетей и в СМИ не раз упоминал о своей многолетней борьбе с нелегальными похоронными бюро. В какой-то степени, ему даже удалось «похоронить» конкурентов по бизнесу. Теперь же перед бизнесменом стоит новая задача - сменить амплуа на роль политического деятеля, чтобы повести за собой целую партию.

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«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выбрала представителем Шелягова неспроста, ведь его лидерские качества и готовность к постоянной борьбе уже были не раз проявлены в борьбе с могильными пиратами. Те же способности надеяться увидеть теперь и на депутатском поприще.

Похоронный бизнес во многом строится на работе с эмоциями заказчика. Когда люди теряют близкого человека, их психоэмоциональное состояние зачастую не стабильное, а скорее даже наоборот подавленное. В таких расстроенных чувствах далеко не каждый сможет здраво рассуждать и мыслить, а уж тем более полностью взять на себя процесс похорон. Как правило, заботы об организационные вопросы обрушиваются на людей именно в таком состоянии, кто захочет при этом разбираться со всеми тонкостями ритуального процесса? Этим пользуются так называемые черные агенты похоронного бизнеса.

Подпольные могильщики были и есть всегда, они халатно относятся к захоронению, к тому же в несколько раз завышают стоимость своих услуг, в общем, разводят клиентов по максимуму. Орудуют такие пираты на рынке ритуальных услуг далеко не первый год и управу на них найти не так-то просто. Именно с ними ведёт активную, многолетнюю войну Шелягов. Конечно ему, как совладельцу государственной похоронной компании, отчасти это и выгодно - особенно финансово. Только вот за этим кроется и этическая сторона его действий. Олег Валерьевич не раз сам упоминал, что его бизнес построен, в первую очередь, на честности и ответственности перед клиентами.

Если могильные войны Шелягова уже позади, то вот избирательные еще только на полпути. На сегодняшний день «Партии пенсионеров» не хватает совсем малого до победы и получения госфинансирования на развитие, а именно каких-то 5%. Если экстравагантный образ нового лидера поможет привлечь избирателей, то есть шанс вырваться на первые строчки партийного рейтинга. Но есть и огромные риски, если на данный момент сердца избирателей по ряду регионов принадлежат Олегу Шелягову, то кто знает, когда фортуна может показать хвост. Только вот сам народный герой в собственную победу искренне верит и, что самое главное, упорно к ней движется, сметая конкурентов на пути.