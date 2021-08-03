С середины августа в Вологде запустят три новых троллейбуса

Вот так выглядят вологодские троллейбусы Фото: администрация города Вологды

Администрация города прокомментировала сообщение о поступлении новых троллейбусов в город. Уже стало известно, на каких маршрутах будут использовать новую технику.

"Комсомолка", сообщала, что в августе в Вологде запустят три новых троллейбуса.

Администрация города уточняет: в середине августа. Уже подписан контракт с лизинговой компанией о поставке новых троллейбусов. Лизингодатель, рассмотрев все предложения, решил закупить машины у АО «Транс-Альфа».

Производство получило заказ для вологжан Фото: администрация города Вологды

Троллейбусы протестируют на маршруте № 4 (Больничный комплекс - Бригантина), а также маршрутах № 3 (ВПЗ - Архангельская) и № 6 (Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - Предтеченская - Зосимовская). Возможности нового общественного транспорта представили Мэру города Сергею Воропанову прямо на предприятии.

«Закупка современных троллейбусов – один из аспектов стратегии «ЭкоВологда», которая реализуется в нашем городе. Решение об обновлении троллейбусного парка города было принято на Градостроительном совете, который прошел в Вологде 6 апреля при Губернаторе Олеге Кувшинникове. Уже в этом месяце на экспериментальные маршруты общественного транспорта выйдут три машины. Стоимость контракта с лизингодателем составляет более 87 млн рублей. При успешной реализации троллейбусов в тестовом режиме, уже в следующем году планируем закупить еще 35 единиц техники на общую сумму 760 млн рублей»,- прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, предприятие «Транс-Альфа» работает в областной столице более 25 лет.

«Плановая сдача троллейбусов запланирована на начало августа. На сегодняшний день готовность машин примерно от 70 до 90 процентов. Все комплектующие находятся на заводе. Также мы будем обучать водителей работать на этих машинах», - прокомментировал председатель Правления АО «Транс -Альфа» Дмитрий Арбузов.

Стоимость одного троллейбуса с учетом выплат лизинговой компании и страховки составляет около 29 млн рублей. Все машины будут низкопольными с откидными пандусами. В троллейбусе будет встроенная информационная система, терминалы для безналичной оплаты проезда и сервисы учета пассажиропотока. Кроме того, каждый троллейбус будет оснащен рециркуляторами воздуха также вологодского производства – их делают на предприятии «Александра-Плюс». Еще одно новшество - USB-розетки для подзарядки телефонов и раздача по всему салона Wi-Fi. Внутри машины установят 8 камер видеонаблюдения.

Напомним, в декабре 2019 года Администрация подписала с АО «Транс-Альфа» договор безвозмездной передачи контактной сети и провела инвентаризацию имущества. Сейчас в областной столице на маршруте №4 задействовано 14 троллейбусов. Одна новая машина дополнит этот маршрут. Две другие запустят по новым маршрутам № 3 (ВПЗ - Архангельская) и № 6 (Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - Предтеченская - Зосимовская).

Напомним, в областной столице наряду со стратегией «ЭкоВологда» работает проектный комитет «Развитие электротранспорта» под руководством Мэра Вологды Сергея Воропанова. Для индивидуального пользования создаются электрозарядные станции, увеличивается количество точек проката велосипедов и самокатов, по инициативе депутатов фракции «Единая Россия», обнулен транспортный налог.