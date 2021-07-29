Чиновник отказал экскурсантам в проходе к главной достопримечательности Вологды

Отказ без особых объяснений причин

В Вологде камнем преткновения на тропе экскурсантов стал чиновник - почти тот самый, который создает условия для развития туризма. Но все по порядку. Вот что пишет Альбина Сберегаева, член Союза экскурсоводов России, победитель конкурса "экскурсовод- волонтёр" фонда Владимира Потанина 2019 и 2020 годов, волонтер Литературной резиденции "Дом дяди Гиляя":

Фото: ВКонтакте

"У нас есть памятник федерального значения «Каменный мост». Согласно законодательству (ФЗ-73 от 25.06.2002г.), доступ к нему должен быть открыт. Но на самом деле все иначе... Да, на Каменный мост можно смотреть сверху, увидеть советскую ограду, малую часть булыжной мостовой и заросшие берега реки. Но разве этого достаточно для экскурсии? Для поверхностной - может быть. Можно, на худой конец, показывать и старые фотографии. А ещё лучше - провести её онлайн! Тихо, спокойно, всем хорошо... Всем? А если вологжанин, гражданин нашей великой страны, хочет ближе познакомиться с памятником архитектурного наследия, увидеть реставрационные работы своими глазами?"

"Там есть что посмотреть!" - уверена Альбина Сберегаева

Альбина Юрьевна задается вопросом: "Вологжане, а кто из вас видел по-настоящему мост?" И сама отвечает: "Наверно, только реставраторы да Администрация города. Именно они знают, что мост на самом деле не красный, а белый... Не знали? Вот! Что мост имеет три разные по толщине арки. Мы с вами не видим: серьги, что стягивают мост, реальный уровень воды, остатки кирпича со стен Ивана Грозного, исторический выход воды с моста в Золотуху, причал для пароходов и многое другое. Получается, что мы не видели самого главного. Я пыталась перед экскурсией найти удачные точки обзора, но безуспешно. Собственники зданий по набережной закрыли подход к берегу, застроили его безобразными железными гаражами, закидали горами мусора. Все берега реки заросли кустарником, травой, что только там не валяется! Как показывать памятник федерального значения? А как хотите. Один раз Администрация города пошла на встречу и разрешила в субботу группе туристов на 10 минут подойти к мосту. Но желающих посмотреть много! И вот сегодня получили отказ...."

Это то, что можно увидеть стоя на мосту

Как иронизирует Альбина Сберегаева, видимо, группа интересующихся историей Вологды людей за эти 10 минут так помешали субботней работе сотрудников, что легче отказать, чем пойти навстречу и сделать доступней главную достопримечательность города, решить проблему раз и навсегда, систематически и комплексно. "Даю вам честное слово, что мы не бегали по внутренней территории Администрации, не кричали, не пели песни, не фотографировали, а стояли кучкой и восхищенно смотрели на мост. Такой редкий шанс увидеть мост. Он прекрасен. Наш низкий поклон реставраторам", - заверяет Альбина, одна из счастливчиков многотысячных горожан, которая видела мост вблизи.

Альбина Сберегаева - экскурсовод, волонтер, активист

Будет ли Каменный мост доступней для горожан? Этот вопрос мы адресуем администрации Вологды.

Кстати, с 1 августа Кирилло-Белозерский музей заповедник сделал платным посещение своей территории. Местным жителям сделано исключение - они могут заходить, проходить к озеру бесплатно, предъявляя паспорт.