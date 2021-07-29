Железнодорожная викторина из пяти вопросов - стартовала!

День железнодорожника давно стал одним из любимых народных праздников

Газета и сайт "Комсомольская правда в Вологде" совместно с Северной железной дорогой проводят викторину, посвященную Дню железнодорожника, отмечаемого в нашей стране в первое воскресенье августа.

Этот старейший профессиональный праздник по праву может считаться народным. Без железной дороги невозможно представить современную жизнь, трудно найти человека, который хотя бы раз не ездил на поезде. Практически у каждого есть родные и знакомые, работающие или работавшие на железной дороге. Ведь железная дорога это не только рельсы и шпалы, огни семафоров и мелькающие за окном здания вокзалов. В первую очередь это люди, люди самых разных профессий – машинисты и составители, проводники и осмотрщики вагонов, диспетчеры, монтеры пути, электромеханики, билетные кассиры, дежурные по станции, электромонтеры контактной сети. Благодаря их труду в стране круглосуточно перевозятся десятки тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов.

В нашей викторине может принять участие любой желающий. Чтобы получить подарок, нужно правильно ответить на вопрос, касающийся железной дороги и, конечно, при этом верить в удачу. Участвовать можно всей семьей – шансы на подарок увеличатся в разы!

Вопросы по будням будут появляться на нашей страничке в группе «ВКонтакте». Пять рабочих дней – пять вопросов. Викторина стартует сегодня, 29 июля, и продлится по 4 августа включительно. Подведение итогов пройдет 5 августа: из правильно ответивших на каждый вопрос беспристрастная компьютерная программа выберет одного счастливчика.

Пять подарков для пяти счастливчиков уже подготовлены! Поехали!