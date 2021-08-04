Солист "Солнцеворота" Александр Поляков стал стипендиатом Правительства России

Фото: Вологодская областная государственная филармония

Правительство РФ признало солиста Вологодской филармонии Александра Полякова одним из самых молодых одаренных россиян. В России названы лучшие искусствоведы, кинематографисты, художники, литераторы, артисты, в том числе и народных творческих коллективов. Его имя - среди деятелей культуры и искусств до 35 лет, стипендиатов федерального Правительства.

Александр Поляков - вокалист ансамбля народной музыки "Солнцеворот" Вологодской областной государственной филармонии. . Он родился в музыкальной семье. «Увлекся музыкой с детства, в частности, народной, так как в семье звучала гармонь и народная песня, - рассказывает Александр. - Отец хорошо владел игрой на гармошке, тем самым и привил мне интерес к этому инструменту. С 6 лет начал сам немного пробовать играть. Затем учился в музыкальной школе (преподаватель Наталья Большакова) по классу аккордеона. После ее окончания поступил в Вологодский областной музыкальный колледж (преподаватель Александр Султаншин), где и продолжал свое обучение игре на этом же музыкальном инструменте. Но всё-таки любовь к народной песне и гармони переборола: по окончанию колледжа поступил в Санкт-Петербургский институт культуры и искусств на отделение хорового народного пения (преподаватель Марина Кузнецова) , который успешно окончил после службы в армии». Пять лет назад Александр стал артистом «Солнцеворота».

У Александра множество заслуженных побед. Он стал лауреатом конкурса исполнителей на народных инструментах, международного конкурса исполнителей народной песни. За большой вклад в развитие культуры артиста отметила администрация Вологды. Теперь среди достижений артиста и стипендия Правительства России, сообщает пресс-служба областной филармонии.