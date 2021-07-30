Партия «Новые люди» в соцопросе вошла в тройку лидеров

Результаты опроса. NewsVo, ВКонтакте

Вологодское сетевое издание NewsVo провело соцопрос, спросив у читателей: за кандидатов какой партий они планируют отдать свой голос на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Вологодской области? Вариантов ответа было предложено семь: «Единая Россия», «КПРФ», ««Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», «Яблоко», «ЛДПР», «Не пойду на выборы».

Голосование длилось ровно сутки: с полудня 28 июля и до 12:00 29 июля. Всего успели проголосовать 1198 человек.

Лидером опроса стала «КПРФ» - у партии почти половина голосов, а точнее - 49 процентов участвовавших в опросе. На втором месте оказалась партия «Яблоко» с результатом 9,02% голосов. А замкнула тройку лидеров партия «Новые люди», которой лишь пара десятых процента не позволили занять вторую позицию. Судите сами - ей доверяет 8,85% вологжан.

За кандидатов от «ЛДПР» высказались 8,51% участников опроса, за партию власти «Единая Россия» - 5,93% , за «Справедливую Россию» - 4,01%. Силен кандидат «не приду» - 14,69%участников опроса не планируют приходить на выборные участки.

Судя по результатам опроса, партия «Новые люди» хорошо поработала в регионе. Всего за полгода ее сторонники сумели заявить о себе полезными инициативами, завоевали доверие жителей. Напомним, выборы в Законодательное Собрание Вологодской области пройдут 19 сентября.

Партия "Новые люди" начала активную работу в регионе только полгода назад

* Опрос проведен учредителем сетевого издания NewsVo ООО "Медиа С" среди жителей Вологодской области. Опрос был проведен в группе сетевого издания «NewsVo» в социальной сети «ВКонтакте». Вопрос звучал так: «Если бы выборы в ЗСО были завтра, вы бы проголосовали за кандидатов…». Далее на выбор предлагалось несколько вариантов ответа: «от партии «Единая Россия», «от партии «КПРФ», «от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», от «партии «Новые люди», от «партии «Яблоко», от «партии «ЛДПР». Еще одним вариантом ответа было «Не пойду на выборы». Голосование длилось сутки, с 12 часов 28 июля до 12 часов 29 июля. В нем участвовало 1198 человек.