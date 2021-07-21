Долгое эхо "Сборной Союза": Виталий Синицын должен вернуть 800 тысяч рублей Евгению Журину

Фото с тех времен, когда оба были в "Сборной Союза". ВКонтакте, https://vk.com/sbornayasoyuza

Нашел управу: Евгений Журин через суд взыскал с Виталия Синицына 800 000 рублей. Бывшие коллеги по группе "Сборная Союза" не встретились в суде.

Но решение суд вынес. Если решение суда вступит в силу, Синицын должен вернуть деньги - они были одолжены на покупку автомобиля. Евгений Журин обратился в Вологодский городской суд. По его словам, 21 августа прошлого года он перечислил солисту 800 000 рублей на покупку автомобиля Lexus RX400H. Деньги Синицын обещал вернуть, но этого не сделал. Ранее между ними были доверительные отношения, поскольку они оба вели совместную концертную деятельность и состояли в группе «Сборная Союза Евгения Журина». Однако с тех пор между коллегами пробежала кошка - Синицын уехал работать в другую область.

В суд он не пришел. Его представитель утверждал, что деньги переводились Синицыну в счет имеющейся задолженности за концертную деятельность.

Но суд не нашел доказательств наличия у Журина задолженности перед Синицыным.

"Проведение совместной концертной деятельности не подтверждает наличие денежных обязательств между сторонами, ответчик с требованиями об установлении трудовых отношений в суд не обращался, претензий к истцу о выплате задолженности не предъявлял", - сообщает пресс-служба судов области.

Поэтому суд иск Журина об неосновательном обогащении Синицина удовлетворил.

Решение в законную силу не вступило , так что может быть обжаловано.

По словам Евгения Журина, Сборная Союза для него - дорогостоящее хобби. " ... я на своих песнях никогда не зарабатывал, а только вкладывал деньги в исполнителя моих песен. Я ни о чем не жалею, мои песни останутся в веках, интернет мне в помощь... 9 июля 2021 года с Синицына В.Н. суд взыскал долг 800 тысяч рублей в мою пользу. Для меня это слабое утешение, но с паршивой овцы и клок шерсти - это прибыль!"