В Вологодской области вагоны сошли с рельсов и упали на автомобили

Фото: Евгений Виноградов, ВКонтакте

20 июля ЧП произошло на "Северстали" в Череповце. Там сошли с рельсов вагоны. Часть из них рухнули на парковку, повредив автомобили.

Фото: Евгений Виноградов, ВКонтакте

О ЧП рассказал гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов. В частности, он сказал: "В 06:40 с железнодорожных путей в районе станции «Метизная» произошел сход вагонов в улавливающий тупик. При этом часть вагонов выехала на автомобильную парковку, повредив три легковых автомобиля..."

Автомобили получили серьезные кузовные повреждения, на снимках видно, что оторвались колесные пары вагонов. К счастью, никто не пострадал.

Для расследования случившегося, в частности, для ответа на вопрос, почему тупик не справился со своей задачей, не уловил вагоны, создана специальная комиссия.