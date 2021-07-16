Провинциальный чёс певицы Клавы Коки: ее заказали

Певица устроила фурор в рабочем поселке Кадуй. Фото: Адексей Малахов, "Подслушано в Кадуе", ВКонтакте

Провинциальный чёс певицы и телеведущей Клавы Коки: вологжане не ожидали увидеть путешественницу по миру в своем поселке. Однако фотографиями завален весь интернет. Как явствует из показаний свидетелей, девушка с обложки Playboy дала концерты на Вологодчине и подзаработала.

Фото: "Подслушано в Кадуе", ВКонтакте

Исполнительница хита "Покинула чат" выступила в двух райцентрах. Один из них - рабочий поселок Кадуй, с населением около 11 тысяч человек, явно не избалованный приезжими "звездами".

Коку сложно удивить путешествиями, но то заграница. А тут она и сама потрясена - куда ее занесло. Хотя по местным меркам - ерунда, до Череповца от Москвы на самолете менее двух часов, и далее, по приличной, опять-таки по нашим меркам, дороге около часа, - это, вероятно, ближе чем из центра Москвы выехать за МКАД.

Сотрудники местного бара, где выступала Кока, не скрывают чувств: "Очень волнительно и ответственно принимать артистов российского масштаба, но мы рады получить такой незабываемый опыт! Спасибо за море положительных эмоций, это было что-то фантастическое".

Как пишут в соцсетях, поп-звезда чуть менее часа пела на закрытой вечеринке, посвященной дню рождения молодого человека. Гонорары не раскрываются, однако называется сумма и 2 млн рублей и 4, 5 млн. рублей.

Девушка призналась, что ее впечатлили местные остановки, плакаты и бабушки.

Как сообщают череповчане, в городе металлурга, в Череповце Клава Кока пела в одном из ресторанов в Зашекснинском районе. Певица сфотографировалась с череповецкими голубями и разместила в своих соцсетях.

Звезда уехала, а счастливые вологжане продолжают постить снимки с Кокой.

Любовь:"Я только позавчера смотрела на Ютубе ее интервью а она уже в Кадуе..."

Екатерина: "Она и сама офигела, что есть Кадуй..."

Людмила Лисовицкая: "Да, Клава Кока вчера была в Кадуе, по случаю того ,что её наняли для проведения дня рождения молодого человека. Выступала она в баре "НеОн". Она сама в шоке была от того, что прямо из-за границы приехала в такую провинцию как наш Кадуй. Но как говорится, за такие деньги приедешь куда угодно".

Деревяшка Кадуй : "Клавдия Вадимовна Высокова могла бы и бесплатно приехать или за еду, так и было наверное, таких актрис и певиц никто не знает..."

Andrey Sobolev: "Наверное, проверяла, как там дела обстоят с подсыпкой дороги к Иваново и Сафоново. Раз местные власти не очень переживают за эту дорогу".