Шекспировские страсти в Никольске окончились убийством

Бывший милиционер, его давний друг-сослуживец и женщина оказались в одном доме

Семейная драма с печальным концом разыгралась на востоке Вологодской области. В городе Никольске 4 февраля на улице Яшина произошло убийство. Поистине шекспировские страсти.

Как после всех жутких событий рассказал в суде местный житель, его жена не работала, начала частенько выпивать, а последние 4 дня перед злополучным инцидентом и вовсе не ночевала дома. Дочь тогда сообщила ему, что мать почему-то пропадает у его давнего друга. С этим человеком никольчанин раньше служил в милиции, ловил рыбу, ходил на охоту...

Обманутый супруг не вынес такого предательства. Он взял топор и поехал к бывшему приятелю в деревню. Его телефон молчал, поэтому мужчина начал стучать в дверь. Но и тут тишина. Тогда разъяренный муж разбил топором одно окно, потом другое - но орудие вдруг упало в комнату, мужчина оказался с пустыми руками. Тогда-то он и услышал вопль жены, ее убегающие шаги...

Супруг решился залезть в чужой дом. Он нашел там бывшего друга и высказал ему все, что накопилось на душе: ведь это циничное предательство спать с его женой. На что получил ответ: это происходит только из-за того, что дама сама хочет. Оскорбленный муж не вынес нахальства, схватил со стола кухонный нож и вонзил его в тело обидчика.

Потом вышел из дома, сказал сыну звонить в скорую и полицию... Любовник скончался.

Никольский районный суд за незаконное проникновение в жилище и убийство назначил мужчине 8 лет лишения и штраф 20 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.