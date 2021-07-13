Бессмысленно и жестоко: котят умертвили во время дезинфекции многоквартирного дома

В Череповце много неравнодушных людей. Но есть и другие...

В Череповце проводили дезинфекцию здания. После процедуры из подвала извлекли трупы котят. ЧП произошло на проспекте Победы.

Для проведения дезинфекции подвалы надежно закрыли в многоквартирных домах 181 и 181А. Как сообщили журналистам портала Город Че жильцы дома, продухи плотно заколотили 8 июля, а обработку проводили 12 июля. При этом обследования подвальных помещений многоквартирных домов на наличие там каких-либо животных никто не проводил - ни УК, ни специалисты-дезинфекторы. В результате спастись могли только те животные, которые убежали из подвала во время заколачивания окон.

Когда дезинфекция была проведена в подвале дома № 181А, то там обнаружены трупы животных, в частности, мертвые два новорожденных котенка.

Возможно, имеются еще необнаруженные трупы животных.

«Котят обнаружил дезинфектор, когда обрабатывал помещение. Нами в УК уже написано заявление о немедленном открытии окон (продухов). Кстати, в УК подтвердили, что трупы есть. Вообще соседи жаловались на блох и для более качественной обработки закрыли окна (продухи), чтобы раствор не выветрился. Причем закрыли все окна без исключения, и почему-то сделали это за 4 дня до обработки..."

Как сообщает Город Че, жильцов об обработке никто не уведомлял. Жительница, возмущенная жестоким отношением к животным, сообщила : "В офисе УК нам сказали, что мы виновны во всем этом, так как кормили кошек и у нас была возможность их забрать. Но как мы могли их забрать, если они были в подвале и у нас не было доступа в подвал и мы не знали о том, что в подвалах домов будет проводиться дезинфекция? При том, что мелкие котята самостоятельно не передвигались и к ним спускалась мама-кошка, чтобы прокормить их».

На очереди - обработка соседнего дома № 181.