Вологодские спасатели назвали главные причины гибели на воде

Спасатели АСУНЦ «Вытегра» достают тело утопшего Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

С началом купального сезона увеличилось количество погибших на водах. В Вологодской области только с июня этого года утонуло 35 вологжан, при этом тела двоих не найдены до сих пор. В мае захлебнулась женщина с травмой руки, которая косила траву на участке отца: она соскользнула в пруд и погибла. Также погиб 8-летний мальчик, не умеющий плавать: ушел один на пруд и оступился.

По данным спасателей, основная причина гибели малолетних - халатное отношение взрослых к родительским обязанностям. Кроме того, важно обучать технике безопасности на воде и плаванию с детства, ведь это поможет сохранить вам ребенка.

Спасатели ГУ МЧС по Вологодской области проанализировали печальную статистику и назвали обстоятельства, повышающие вероятность гибели на воде. Как оказалось, большинство утопших - мужчины, которые пошли плавать в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных для этого "пляжах". Опасно нырять в мутную воду в незнакомом месте - можно напороться на арматуру, удариться о камень... Даже небольшая рана станет смертельной в водоеме. Кроме того, нетрезвые пловцы очень плохо рассчитывают свои силы, хорохорятся, а под водой быстро теряется ориентация в пространстве. С водой шутки плохи!

В Вытегре спасатели АСУНЦ «Вытегра» 12 июля вытащили очередного утопшего вологжанина. В Волго-Балтийском канале нашел свою смерть 52-летний мужчина. В тот же злополучный понедельник в Устюженском районе около деревни Долоцкое в воде погиб 19-летний юноша. Его тело все еще ищут. Примерно в то же время не вернулся с рыбалки на Ковжском озере и 69-летний житель Вытегорского района, ведутся поиски.

Особая наука - спасение утопающих. 7 июля скончалась екатеринбурженка, которая спасла мать с полуторогодовалым ребенком, тонувших в декоративном бассейне: родительница пошла в воду не умея плавать. У самой погибшей остался 7-летний сын.

Зачастую у непрофессиональных спасателей кончаются силы, чтобы выбраться самим, либо их затягивают на дно спасаемые... В 2019 году на Кубенском озере, спасая детей, погибла студентка ВоГУ Лиза Дружинина.