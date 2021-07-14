Семья с двумя детьми добилась утепления квартиры через суд

Качество постройки не соответствовало установленным требованиям

В Череповце построили квартиру с плохой теплоизоляцией. Семья с двумя детьми была вынуждена искать справедливости в суде.

Супруги стали счастливыми обладателями квартиры в новостройке еще в 2017 году: договор участия в долевом строительстве был заключен с ООО «Жилстройзаказчик», а новоселье на улице Раахе череповчане справили в марте 2017 года. Однако качество строительно-монтажных и отделочных работ новоселов не устроило. Как выяснилось, не соответствовало оно и установленным требованиям. Выяснилось, что в квартире, где проживали в том числе и двое детей, промерзали стены.

Была проведена экспертиза, которая установила, что теплопроводность стен - катастрофическая. Замеры показали, что в одной из комнат в нижней части наружных стен минимальная температура опустилась до 10,5 С, а в верхней части стыка температура составила всего 10,4 градусов, это на 10,9-11 ниже температуры воздуха в помещении. Напомним, допустимый перепад может составлять не более 4 градусов.

Супругу обратились к застройщику с претензией, требуя устранение дефекта. Это можно сделать путем устройства утепления угла с наружной стороны дома. Кроме того, собственники квартиры потребовали выплату стоимости устранения других недостатков и расходов по оплате услуг эксперта. Однако претензию застройщик оставил без удовлетворения.

Поэтому супруги отправились защищать свои права и права несовершеннолетних детей в суд.

Как сообщает пресс-служба судов, Череповецкий городской суд удовлетворил требования череповчан частично и взыскал с ООО «Жилстройзаказчик» в их пользу неустойку в размере 17 830 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, штраф – 13 915 рублей, расходы по оплате экспертизы – 15 000 рублей, расходы по оформлению доверенности на представителя – 1400 рублей, всего – 58 145 рублей.

Кроме того, суд обязал застройщика в течение трех месяцев провести утепление наружных стен комнат. За каждый день неисполнения решения суда в части утепления стен суд взыскал с ответчика в пользу истцов судебную неустойку в размере 1000 рублей.

Однако застройщик не согласился с решением горсуда. Он указал, что произвел выплаты истцам в счет соразмерного уменьшения покупной цены, поэтому требование о взыскании штрафа неправомерно. Как неправомерно и взыскание расходов по оплате услуг оценщика, так как тот проводил осмотр без представителей ответчика. Размер компенсации морального вреда ответчик также счел завышенным.

Однако Вологодский областной суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу застройщика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.