Женщина с ребенком перевернулись в иномарке в Вологодской области

Иномарка под управлением жительницы Архангельской области вылетела с дороги в Вологодской области. ДТП случилось около 20.40 9 июля.

Под Вожегой, на 42 километре автодороги Вожега-Лукьяновская, 45-летняя жительница Архангельской области на автомобиле "Мицубиси ASX" вылетела с трассы и перевернулась. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением.

В салоне находился 9-летний ребенок. Он находился на заднем сиденье, был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства. Ребенок был доставлен в Вожегодскую центральную районную больницу. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение.

Одна из версий произошедшего - женщина неправильно выбрала скорость для существующих дорожных условий.