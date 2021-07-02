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Общество2 июля 2021 22:00

Вологжане подали 90 инициатив на проект «Народный бюджет ТОС 2022 г»

В областной столице завершился отбор заявок на участие в проекте на следующий год
Источник:kp.ru
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Вологжане отметили множество площадок, нуждающихся в благоустройстве

Вологжане отметили множество площадок, нуждающихся в благоустройстве

Фото: администрация города Вологды

В Вологде поступило 90 заявок на благоустройство территорий в 2022 году по проекту «Народный бюджет ТОС». Мэр города отметил, что программа дает возможность реализовать важные для жителей микрорайонов инициативы: "Я очень рад что вологжане активно включаются в процесс на всех этапах: от предложения и обсуждения до контроля и приемки работ".

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, представители ТОС «Некрасовский» обратились с предложением создать библиотечный дворик на улице Добролюбова, а жители Бывалово хотят видеть новый арт-объект на пересечении Пошехонского шоссе и улицы С. Преминина.

В большинстве своем вологжане мечтают о тротуарах, освещении, приличных остановках, спортивных площадках, благоустроенных общественных территориях, парковых зонах.

Чиновникам предстоит проверить заявки на соблюдение базовых условий: земельный участок должен быть в муниципальной собственности и свободен от инженерных сетей, достаточно ли средств на реализацию. По условиям проекта ТОС получает от 800 тысяч до 2,5 млн рублей - зависит то количества жителей.

Голосование пройдет осенью. Средства выделят только если в нем примут участие не менее 15% жителей ТОС. В этом году по 34 инициативам перечислили 44,5 млн рублей. Например, сейчас ремонтируются тротуары в Ковырино.

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