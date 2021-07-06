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Происшествия6 июля 2021 1:00

Иномарка сбила юношу и девушку на "зебре" в центре Вологды

Молодые люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора
Иван Чухнин
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Фото: отдел ГИБДД г.Вологды

Фото: отдел ГИБДД г.Вологды

В Вологде произошло ЧП на дороге. В центре города, у дома на улице Мира, 36, иномарка сбила двух молодых людей. За рулем находился 54-летний мужчина.

«Форд» поворачивал направо с улицы Герцена на улицу Мира и сбил 18-летнего юношу и 17-лентнюю девушку, которые переходили улицу Мира на разрешающий сигнал светофора. Оба пешеходы получили травмы.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, за выходные в регионе произошло 14 аварий, 19 человек получили травмы, 56 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии.

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