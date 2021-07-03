В Череповце восстановили пост ГАИ на Красноармейской площади

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Необычный арт-объект появился в Череповце. Пост ГАИ на Красноармейской площади работал с 1981 по 2007 год. В будке прятались от непогоды сотрудники госавтоинспкции, а сам вид «стакана» заставлял водителей крепче держаться за руль . Потом будка исчезла, но неожиданно ее вернули на прежнее место. Рядом поставили служебный автомобиль ГАИ. Как вы поняли – в Череповце появился новый арт-объект. Он посвящен 85-летию Госавтоинспекции.

Как оказалось, сначала пост стоял почти в середине площади. С 1983 года он находился у ресторана „Звездный“. И лишь с 1986 по 2007 год стоял там, где его и восстановили, используя строительные чертежи.

В те годы машин в городе металлургов становилось все больше и больше, моста в Северный район еще не было, поэтому весь транспорт шел здесь, движение на площади было довольно оживленным, двухполосным, была необходимость ручного регулирования.

Как пояснил начальник отдела ГИБДД по Череповцу Николай Баёв, которому по долгу службы пришлось вспомнить всю новейшую историю своего подразделения, автомобиль для арт-объекта, легендарную копейку, ВАЗ-2101, предоставили ветераны ГИБДД.

Мэр города Вадим Германов пообещал развитие проекта: рядом планируется поставить патрульный мотоцикл из советского времени. А чтобы было еще интереснее, в темное время будут гореть маячки и габариты на автомобиле, подсвечивался пост.

По словам мэра, идея вновь установить пост ГАИ принадлежит начальнику городского ГИБДД Николаю Баёву. Он сам будучи еще рядовым инспектором восемь лет дежурил именно здесь. Ветераны дорожно-патрульной службы предложили рядом установить и ВАЗ эпохи советской милиции. "Здесь, наверняка, захотят сфотографироваться гости и жители нашего города. А чтобы новый арт-объект всегда был под присмотром, мы установили камеру наблюдения, которая работает 24 часа у сутки", - написал он на страничке ВКонтакте.

Кстати, в честь 85-летия ГАИ на Соборной горке прошло торжественное построение личного состава сотрудников ГИБДД. В заключении инспекторы торжественно проехали по площади на служебных автомобилях.