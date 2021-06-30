Историк моды Александр Васильев прибыл в монастырь с 40 красавицами

Фото: Мария Хаустова, ВКонтакте

Кирилло-Белозерский музей-заповедник посетил несравненный Александр Васильев - российский и французский историк моды, ведущий популярной телепередачи «Модный приговор». Впрочем, регалий у него много: он и искусствовед, и театральный художник, и декоратор интерьеров, и коллекционер, и Почётный член Российской академии художеств.

На Вологодчине звезда не впервые. Вологду знаменитый модник посещал во время фестиваля кружев. А в Кириллов Александр Александрович приехал уже во второй раз, да еще и в окружении 40 девушек! Как выяснилось, это его студентки.

Фото: Мария Хаустова, ВКонтакте

Как сообщает Мария Хаустова, впервые в историческом городке Вологодчины историк моды побывал лет семь назад. «Я поинтересовалась, как известный телеведущий решил приехать в столь заповедные места, на что А.А. Васильев ответил: "Как и в прошлый раз. Через Череповец",- пошутил маэстро».

Фото: Мария Хаустова, ВКонтакте

Александр Александрович прогулялся в Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику с экскурсоводами. Он познакомился с историей и архитектурой монастырского ансамбля, побывал в Трапезной палате и колокольне, принял участие в экскурсии «С высоты птичьего полёта», а также посетил знаменитый Успенский собор, первую постройку монастыря, хотя этот объект и не был внесён в план.

На вопрос Марии, чем именно нравится Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Александр Васильев ответил: «Тем, что большевики не успели снести здесь церкви, и есть шанс посмотреть на эту красоту, которая оставлена нам на века нашими предками!»

Как отмечает Мария, в отличие от некоторых «звезд» Александр Васильев добрый и очень открытый человек. Это не наигранность - это искренность.

«Он готов был каждому желающему с радостью дать автограф, сфотографироваться и поговорить. Знаете, у каждого человека есть атмосфера, которую он создаёт... Так вот, здесь она такая тёплая, приятная, и, повторюсь, добрая. После посещения колокольни он вышел только с одним вопросом: "Куда ещё можно здесь сходить?"))) Такое ощущение, что Александр Александрович "впитывал" все наши красоты и не мог ими "напиться" и "надышаться". А знаете, почему? Потому что Кириллов, как глоток свежего воздуха! А его всегда мало!))», - пишет Мария Хаустова.