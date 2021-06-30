Подведены итоги фестиваля "Город ремесел"

- Фото: администрация города Вологды

Подведены итоги VII Международного фестиваля «Город ремесел». Более 90 мастеров были отмечены дипломами. Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел» шел в Вологде три дня - с 25 по 27 июня. Участниками взрослой и детской конкурсной программы стали порядка 300 мастеров, они представили на суд жюри около 600 работ. Они были оформлены экспозицией в Юго-Западной башне Кремля.

- Фото: администрация города Вологды

Только во взрослом конкурсе участвовало около 400 изделий в семи номинациях. Еще 200 работ продемонстрировали юные мастера.

Больше всего экспонатов было представлено в номинации «Женские ремесла», активно заявили о себе мастера, участвующие в номинациях «Роспись по дереву и бересте» и «Резьба по дереву», много было изделий, плетеных из растительных материалов.

- Фото: администрация города Вологды

Однако самое важное то, что на фестивале мастера смогли пообщаться, поделиться опытом, послушать лекции и поучаствовать в семинарах.

В каждой номинации и подноминации были определены обладатели дипломов 1, 2 и 3 степени, которым были вручены денежные призы. Также ряд мастеров отметили специальными дипломами за высокое мастерство и оригинальность решения. В таких номинациях как «Кружевоплетение», «Традиционная кукла», «Лоскутное шитье», «Роспись по дереву и бересте», «Плетение из традиционных материалов», «Ювелирные изделия», «Хранить традиции» первые места завоевали участники из Вологды.

- Фото: администрация города Вологды

Также дипломы получили 75 юных мастеров, представивших работы на детский конкурс «Ремесло и дети». Член жюри фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремёсел», член Союза художников России Юлия Иванова, которая в жюри седьмой раз, председатель жюри в номинации «Роспись по дереву и бересте» рассказала: "В этом году эта номинация превзошла наши ожидания. Было много интересных работ, которые не копируют традицию, а очень талантливо ее развивают. Конкурсные работы не подписаны именами, просто пронумерованы. Но в протоколе результатов мы увидели, что среди победителей много мастеров, работающих в Вологде и Вологодской области. Я очень рада, что народные промыслы в регионе развиваются. Есть чем гордиться, и конкурс дает для этого все основания». Международный фестиваль «Город ремесел» объединил в этом году мастеров из 26 регионов России и 5 стран. В Кремлевском саду и дворике Дома кружевниц на ул. Благовещенская, 20 была организована «Территория мастеров» - творческая площадка, где свои возможности продемонстрировали гончары, резчики по дереву, кузнецы. Созданные ими керамические скульптуры «Цвет папоротника» и «Птица Сирин», а также деревянная фигура «Кружевница» украсят территорию около Центра ремесел на ул. Благовещенской, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.