Программу привлечения кадров в медицину на Вологодчине предлагается обновить

Фото: Вологодская городская Дума

В Вологде состоялся круглый стол, на котором обсуждалась инициативы фракции "Единой России" в сфере развития здравоохранения. В частности, обсуждался один из самых острых вопросов - привлечение кадров в медицину. Тезисы войдут в программу единороссов на ближайшие 5 лет.

Круглый стол состоялся на площадке Вологодской городской Думы. В дискуссии приняли участие депутат Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Пахарев, Глава Вологды, председатель правления Вологодской медицинской Ассоциации Юрий Сапожников, представители департамента здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также главные врачи медицинских учреждений.

Фото: Вологодская городская Дума

Заместитель начальника департамента здравоохранения области Светлана Пчелинцева рассказала о целевой подготовка специалистов, которая помогает снять остроту вопроса, однако решить вопрос кадрового голода полностью пока не удается. По ее словами, 70% терапевтов и три четверти педиатров учатся в медвузах по целевым направлениям.

"В рамках целевой подготовки всем студентам вузов выплачивается стипендия в размере 4 тысяч рублей. С 2012 года по программе «Земский доктор» трудоустроены 240 врачей и 48 фельдшеров. Программа продолжается. Есть и целевая подготовка фельдшеров: студенты 3-4 курсов коллежей, не только в нашей области, со всей Российской Федерации, которые готовы после окончания учебы приехать на станцию скорой помощи и отработать там 3 года, на 3 и 4 курсе получают ежемесячно 4 тысячи рублей", – рассказала Светлана Пчелинцева о материальной мотивации будущих медиков.

Фото: Вологодская городская Дума

Улучшить кадровую ситуацию может и поддержка уже готовых специалистов. Как сообщил депутат Законодательного Собрания Сергей Пахарев, с этого года будет введена новая мера поддержки медиков скорой помощи – дополнительные выплаты врачам – 10 тысяч и фельдшерам – 8 тысяч в течение 3 лет ежемесячно. "Это актуально для молодых специалистов, у которых пока нет надбавок за стаж", –прокомментировал депутат.

Глава Вологды, председатель правления Вологодской медицинской Ассоциации Юрий Сапожников привел пример успешной практики предоставления медикам льготной ипотеке и Вологде и Череповце, предложив распространить ее на весь регион. «Все наши инициативы – Вологды и Череповца – относительно ипотечной поддержки либо компенсации аренды жилья для районов тоже были бы актуальны. Подобные программы в муниципалитетах нашего региона тоже можно внедрить. Это не потребует существенных затрат. И Андрей Николаевич Луценко главам районов давал такое поручение подготовить предложения. Если главные врачи считают, что такая мера поддержки необходима – об этом нужно дать знать главам муниципальных образований», – резюмировал Юрий Сапожников.