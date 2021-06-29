Пенсионный фонд выделит пособия беременным и семьям с детьми 8-16 лет

Ежемесячное пособие беременным 6 380 рублей, с детьми - 5 866 рублей

В Вологодской области с 1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на новые ежемесячные пособия. Выплаты положены одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно и беременным женщинам, которые встали на учет в медицинскую организацию на ранних сроках. Отмечается, что доход семьи не должен превышать прожиточного минимума в регионе на душу. Пособие будут назначать с учётом комплексной оценки нуждаемости.

В Вологодской области прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году составляет 12 761 рубль. Беременным положена половина от этой суммы - 6 380 рублей 50 копеек. Величина прожиточного минимума для детей - 11 732 рубля, тогда пособие на ребенка составит 5 866 рублей.

Заявления принимаются с 1 июля на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства по предварительной записи через личный кабинет на сайте ПФР.