Вологодские депутаты расширили возможности оформления льготной ипотеки для медиков

Фото : на сессии Вологодской городской Думы.

Новые возможности для вологодских медиков установили депутаты областной столицы: отныне оформить льготную ипотеку можно и на строящееся жилье. Раньше оформлять ипотеку разрешалось только на готовые квартиры.

Льготная ипотека для медиков областной столицы действует с 2021 года. Программа предусматривает компенсацию на первоначальный взнос по ипотеке: до 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей без детей, с дальнейшей частичной субсидией ежемесячного платежа в течение пяти лет. Так, первые 2,5 года предлагается установить субсидии в размере 25 % и 35 % для семей без детей и с детьми соответственно. Остальные 2,5 года – 50% для всех, но не более 9000 рублей в месяц.

Решение о расширении возможностей для медиков, имеющих право на льготную ипотеку, приняли депутаты Вологодской городской Думы на очередной сессии.

Как рассказал Глава Вологды Юрий Сапожников, этот шаг подсказала сама жизнь: «За поддержкой стали обращаться медицинские работники не только те, которые купили готовое жилье, но и те, которые вступают в долевое строительство. Их порядка 30%. И сегодня мы приняли решение, которое позволяет специалистам, которые рассматривают такой вариант, воспользоваться мерой поддержки на строящееся жилье».

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, с помощью этой меры соцподдержки планируется привлекать в медучреждения города до 30 врачей в год, а также средний медицинский персонал.