ПСБ: живи в лучших условиях!

Среди причин ипотечного бума - низкие ипотечные ставки

Многие из нас хотели бы жить в новой, более просторной квартире. Или в собственном комфортном жилье, а не снимать его, ежемесячно выплачивая круглую сумму за чужое имущество. Ипотека – реальный шанс для улучшения жилищных условий. И именно сейчас, благодаря программам господдержки, это наиболее выгодный и простой способ приобретения недвижимости.

О том, какой из видов ипотеки лучше выбрать, вологжанам рассказали в местном отделении ПСБ – одного из лидеров рынка ипотечного кредитования.

Самое время

Сейчас благодаря различным федеральным программам у граждан есть возможность взять ипотеку на наиболее выгодных условиях за все время её существования. Но с ипотекой стоит поторопиться, Центробанк недавно повысил ключевую ставку, а это может повлечь за собой удорожание всех видов кредитов.

Вторая причина, почему решение об ипотеке лучше не откладывать – выгодные условия господдержки распространяются на многие категории населения: молодые семьи, многодетные родители, военные, работники оборонной промышленности и т.д.

Принятые в период кризиса 2020 года программы будут действовать недолго – экономическая ситуация меняется в лучшую сторону, а значит, у государства скоро не будет необходимости субсидировать ипотеку.

Виды ипотеки

Итак, решение купить квартиру в кредит вы приняли. И очень вовремя! А, значит, следующим вашим шагом будет выбор наиболее подходящего для вас вида ипотеки.

Ипотечная линейка ПСБ представлена несколькими программами, различающимися по условиям и ставкам. Поэтому здесь всегда можно подобрать наиболее оптимальный вариант с учетом ваших возможностей по внесению первоначального взноса и размеру ежемесячного платежа.

- Ипотека на вторичном рынке жилья. Если вы хотите приобрести готовое жилье на вторичном рынке, эта программа именно для вас. Минимальная ставка по ней – 7,89%*, первоначальный взнос – от 10%. Кредит можно взять на срок до 30 лет, его максимальный размер достигает 30 млн рублей.

- Ипотечный кредит «Новостройка» позволяет приобрести новое жильё, при этом по более низкой процентной ставке, чем по «вторичке». Кстати, по этой программе ПСБ работает только с аккредитованными застройщиками. А значит, выступает гарантом, что клиент не окажется в положении обманутого дольщика.

- Военная ипотека - это целевой кредит для военнослужащих на покупку жилья, который частично или полностью покрывает государственная субсидия. В ПСБ в рамках военной ипотеки рассмотрят даже квартиры с перепланировкой при условии, что в течение года с момента покупки вы её узаконите.

- «Семейная ипотека» - самый востребованный вариант, позволяющий приобрести жилье на лучших условиях с государственным субсидированием.

Заемщиков в этой программе может быть четверо - родственники молодой семьи могут принять участие в кредитовании. Ставка по «семейке» - 4,85%**, а для работников оборонно-промышленного комплекса 4,29%***. Срок кредитования – до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%. Максимальная сумма предоставляемого кредита – 6 миллионов рублей.

Кстати, в ПСБ можно и рефинансировать ранее взятый жилищный займ. И, что важно, ПСБ предоставляет возможность для рефинансирования ипотеки уже через три месяца выплат предыдущего кредита. В то время как в большинстве других банков рефинансировать ранее взятые кредиты можно только спустя полгода.

Почему в ПСБ?

Потому что банк предлагает удобные условия:

- Дистанционное оформление заявки на кредит;

- Подтверждение доходов справкой по форме банка (для клиентов ПСБ);

- Заявка может быть рассмотрена по анкетам, заполненным для других банков;

- Рассмотрение заявки на получение кредита занимает не более двух дней;

- Допускается оплата первоначального взноса деньгами материнского капитала;

- Комфортный и надёжный сервис расчетов;

- Полный цикл оформления ипотеки на территории партнера;

- Тридцать аккредитованных для работы в России страховых компаний;

- Досрочное погашение кредита без комиссии.

Идеальный клиент

Воспользоваться выгодными ипотечными кредитами в ПСБ могут граждане России в возрасте от 21 года и старше, главное, чтобы возраст заемщика не превышал 65 лет на дату возврата кредита.

Заемщику необходимо иметь трудовой стаж от 1 года, а на нынешнем месте работы он должен проработать не меньше четырех месяцев. Мужчины до 27 лет не должны подлежать призыву на военную службу.

Какие понадобятся документы?

- Паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина (для созаемщиков);

- СНИЛС;

- Справка о доходах;

- Документ, подтверждающий трудовую деятельность (не требуется при предоставлении справки 2-НДФЛ, выписки с зарплатного счета ПСБ или Сбера);

- Документ, подтверждающий семейное положение (свидетельство о браке либо его расторжении).

Также потребуется страховка жизни и здоровья заемщика, а при кредитовании на вторичном рынке - страхование рисков утраты или повреждения предмета залога.

Ради действующих выгодных условий, стоит поторопиться с оформлением ипотеки. Займет это совсем немного времени – решение о предоставлении займа ПСБ принимает в течение всего лишь двух дней. И очень удобно, что всё можно оформить дистанционно через интернет.

* Процентная ставка 7,89% годовых в рублях применяется по программе «Вторичный рынок» для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orange Premium Club, при наличии страхования; а также для работников государственных организаций (при условии, если организация-работодатель Заемщика расположена на территории Ставропольского края/ Краснодарского края/ республик Удмуртия/ Башкортостан/ Чувашия/ Архангельской/ Калужской/ Свердловской/ Астраханской/ Волгоградской областей и Заемщик приобретает недвижимость на территории Ставропольского края/ Краснодарского края/ республик Удмуртия/ Башкортостан/ Чувашия/ Архангельской/ Калужской/ Свердловской/ Астраханской/ Волгоградской областей) при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента «Platinum PSB» (агентство недвижимости «Этажи») - процентная ставка 7,99 % годовых со страхованием. При размере первого взноса от 10 до 15% (15% не включая) ставка увеличивается на 0,5 процентных пункта. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 8,59 % годовых со страхованием. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 10 до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 30 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

** Ставка 4,85% годовых в рублях по программе «Семейная ипотека» предоставляется при наличии страхования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй или последующий ребенок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации.

*** Ставка 4,29% годовых по программе «Семейная ипотека» предоставляется для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка; а также для работников государственных и бюджетных организаций (при условии, если организация-работодатель Заемщика расположена на территории Ставропольского края/ Краснодарского края/ Пермского края/ республик Удмуртия/ Башкортостан/ Чувашия/ Архангельской/ Калужской/ Свердловской/ Астраханской/ Волгоградской/ Псковской областей и Заемщик приобретает квартиру на территории Ставропольского края/ Краснодарского края/ Пермского края/ республик Удмуртия/ Башкортостан/ Чувашия/ Архангельской/ Калужской/ Свердловской/ Астраханской/ Волгоградской/ Псковской областей), являющихся зарплатными клиентами банка, в семьях в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок), при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц и наличии страхования (либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям). Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации.

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