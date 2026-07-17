В Вологде посадят 120 деревьев в Кремлевском саду

Фото: Сергей Жестянников.

Более 120 деревьев планируется высадить в Кремлёвском саду Вологды и удалят 46. Сейчас идет благоустройство любимого места отдыха вологжан. О масштабной посадке деревьев сообщил глава города Сергей Жестянников.

«Благоустройство Кремлёвского сада продолжается при поддержке правительства области и компании «ФосАгро». Специалисты подрядной организации завершили прокладку сетей и приступили к обустройству тротуаров. Работы идут в графике, ориентировочно благоустройство завершится осенью этого года. Как и обещали, работаем над сохранением деревьев. Удаляются только те растения, которые утратили жизнеспособность. Это чуть более 40 деревьев. Взамен мы посадим 120 деревьев в Кремлёвском саду»,– сообщил он.

Согласно концепции сохранения озеленения, которую разработали вологодские дендрологи совместно с горадминистрацией, все реконструируемые общественные объекты проходят предварительное обследование на предмет качества растительности, и по ним составляется дендроплан. Составлен он и по Кремлёвскому саду.

Специалисты Вологодской государственной молочнохозяйственной академии обследовали деревья - и внешнее, визуально, и внутреннее - с помощью бурава, состояние каждого насаждения.

Всего выявлены 43 дерева, чья степень поражения высокая, есть риск падения. Их уберут, но на их месте появятся новые насаждения.

«Каждый объект общего пользования: парки, скверы и сады –подлежат паспортизации. Каждое дерево мы отмечаем на плане участка и оцениваем. Паспорта передаются администрации города. Здесь к нам также обратились за помощью. Мы дали свои рекомендации, провели предварительное обследование, затем в период цветения повторно осмотрели насаждения. По результатам работ были определены больные деревья. Этим документом руководствуется подрядчик»,– пояснил заведующий кафедрой лесного хозяйства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии Фёдор Дружинин.

В обновлённом Кремлёвском саду появятся новые дорожки, малые архитектурные формы, современное освещение и детская игровая зона. В зоне искусственных прудов обустроят причал для катамаранов и лодок, а также прогулочную зону на понтонах. На холме разместится зона отдыха с беседкой, воссозданной в историческом виде.

Благоустройство в саду ведётся при поддержке компании «ФосАгро» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего же в ходе подготовки к 880-летнему юбилею Вологды в городе будут отремонтированы, построены и благоустроены около 370 объектов.